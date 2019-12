"M jak miłość" odcinek 1486. Krajewski jest oszustem?! Marcin może trafić przez niego za kratki [CO SIĘ WYDARZY]

W 1486. odcinku serialu "M jak miłość" Marcin odkryje mroczą przeszłość swojego nowego szefa, Roberta Krajewskiego. Czy Chodakowski zostanie wrobiony w przestępstwo? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1486. w poniedziałek, 20.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Marcin (Mikołaj Roznerski) stracił firmę i musiał szybko znaleźć pracę! Pomocną dłoń podał mu wówczas Robert Krajewski (Grzegorz Wons), który zatrudnił go w swojej firmie. Czy Chodakowski rzeczywiście miał szczęście?

Lilka zostanie zgwałcona! Nie zgłosi tego na policję?!Zobacz więcej

W 1486. odcinku serialu "M jak miłość" Marcin natknie się w firmie na Góreckiego (Wojciech Wysocki), byłego szefa Piotrka (Marcin Mroczek). Chodakowski postanowi spytać Weronikę (Kaja Walden), kto to jest. Okaże się, że biznesmen był kiedyś wspólnikiem Krajewskiego. W wyniku tej współpracy Górecki stracił sporo pieniędzy, chciał nawet oskarżyć Roberta o oszustwo.

Gdy o sprawie dowie się Zduński, natychmiast skontaktuje się Marcinem. Doradzi mu, aby pod żadnym pozorem nie podpisywał żadnych dokumentów, które wiążą się z odpowiedzialnością finansową. Ostrzeże przyjaciela, że szef może mu je celowo podsuwać do podpisu. Jeśli nazwisko Chodakowskiego pojawi się na lewych papierach, może on nawet trafić do więzienia!

Czy ojciec Leszka (Sławek Uniatowski) rzeczywiście jest oszustem? Czy Marcin zdoła uniknąć problemów? Przekonamy się już wkrótce!