"M jak miłość" odcinek 1486. Nina popełni samobójstwo?! Leszek doprowadzi ją do załamania! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1486. odcinku serialu "M jak miłość" Nina całkowicie się załamie! Czy była partnerka Leszka odbierze sobie życie? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1486. w poniedziałek, 20.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Nina (Agnieszka Judycka) straciła dziecko! Poronienie będzie dla niej ogromnym ciosem, po którym ciężko będzie jej się pozbierać... Czy już nigdy nie wróci do normalnego życia?

W 1986. odcinku serialu "M jak miłość" Nina zostanie wypisana ze szpitala. Leszek (Sławek Uniatowski) zobaczy jej zły stan i uzna, że nie może zostawić jej samej. Zaproponuje, że na jakiś czas może się do niej wprowadzić. Kobieta będzie bardzo zadowolona z takiego obrotu spraw.

Nina postanowi postawić wszystko na jedną kartę. Po raz kolejny uda się do Joasi (Barbara Kurdej-Szatan) i zacznie ją szantażować! Powie Chodakowskiej, że jeśli ta nie odpuści sobie Leszka, to popełni samobójstwo! Wieść o awanturze szybko dotrze do Krajewskigo.

Wściekły biznesmen pojedzie do mieszkania Niny i wyładuje na niej całą swoją złość! Wykrzyczy jej prosto w twarz, że nigdy nie będą razem, a to, że stracili dziecko nic w tej kwestii nie zmienia. Dla Niny będzie to cios prosto w serce!

Gdy Leszek wyjdzie z mieszkania, Nina wyciągnie leki nasenne i połknie całą garść tabletek! Czy ktoś zdoła ocalić jej życie?