"M jak miłość" odcinek 1486. Ostatnie słowa Niny wstrząsną Leszkiem! Czy zdoła uratować jej życie? [CO SIĘ WYDARZY]

Nina (Agnieszka Judycka) straciła dziecko i nie może liczyć na miłość Leszka (Sławek Uniatowski). Kobieta znajdzie się w całkowitej rozsypce... Do czego się posunie?

W 1486. odcinku serialu "M jak miłość" Nina i Leszek mocno się pokłócą. Wściekły Krajewski powie jej, że nigdy nie będą razem i zostawi ją samą w mieszkaniu. Po takim ciosie załamana kobieta już nie będzie potrafiła się pozbierać i postanowi targnąć się na swoje życie! Zanim jednak połknie całe opakowanie tabletek, wyśle Leszkowi pożegnalnego SMSa:

Masz rację, nikogo nie można zmusić do miłości. Bardzo się boję tego, co chcę zrobić, ale nie mam innego wyjścia. Nie mogę żyć bez ciebie. Nie obwiniaj się... I wybacz mi, zapomnij o tym, co złe. Nie będę wam już przeszkadzać.