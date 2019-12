"M jak miłość" odcinek 1486. Zosia przedstawi rodzinie nowego ukochanego! Tym razem dobrze ulokowała uczucia? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1486. odcinku "M jak miłość" Zosia wróci do Polski i opowie Asi, że kogoś poznała. Niedługo później Jacek również pojawi się na Wietrznej. Kim jest nowy ukochany Zosi? Sprawdź szczegóły!

Zosia (Julia Wróblewska) jakiś czas temu przeżyła straszny zawód miłosny. Zakochała się w mężczyźnie, który miał żonę i dzieci... Asia (Barbara Kurdej-Szatan) bardzo martwiła się o pasierbicę, ale wygląda na to, że teraz wszystko się ułoży!

W 1486. odcinku "M jak miłość" Zosia wróci do Polski i opowie Asi o swoim życiu uczuciowym. Okaże się, że nie jest już w związku z Francuzem, o którym jej mówiła, ale w jej życiu pojawił się ktoś nowy - Jacek (Robert Ciszewski). Jednak nastolatka będzie miała wątpliwości co do ich relacji. - Jacek jest fajny. Ale jakie mamy szanse na związek na odległość? - będzie się zastanawiać. Niedługo później Chodakowska zaprosi Jacka na Wietrzną. Nowy ukochany Zosi jej się spodoba, szczególnie, że nie ma żony ani dzieci! - Zrobił na mnie dobre wrażenie. Widzę, że mu zależy, a Zosia trzyma go na dystans. Trudno się dziwić. Ostatnio nie miała szczęścia w wyborach sercowych - zwierzy się później Michałowi (Paweł Deląg).

Czy Zosia da szansę Jackowi i będzie szczęśliwa u jego boku?

