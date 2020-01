„M jak miłość” odcinek 1488. Julka ostatecznie pożegna się z Pawłem! Co się z nią stanie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1488. odcinku "M jak miłość" Paweł spotka Julkę i dowie się, że ta wyjeżdża! Gdzie zniknie? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1488. w poniedziałek, 27.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Joanna Kuberska, serialowa Julka, już jakiś czas temu ogłosiła, że odchodzi z "M jak miłość". Do tej pory nie wiadomo było, w jaki sposób zniknie z serialu, ale teraz znamy więcej szczegółów!

W 1488. odcinku "M jak miłość" Paweł spotka Julkę i dowie się od niej, że jej matka została potrącona przez samochód i trafiła do szpitala. Paweł od razu zaoferuje jej, że podwiezie ją do kliniki, ale na miejscu Julka się z nim pożegna, nie chcąc, by ta sytuacja znowu ich do siebie zbliżyła. Niedługo później para znowu się spotka i wtedy Kryszakówna wyzna byłemu ukochanemu, że odeszła z Bistro Kingi (Katarzyna Cichopek-Hakiel). Okaże się, że dziewczyna wyjeżdża na stałe do Janowa, gdzie pomoże w rodzinnej firmie.

To będzie ich pożegnanie... Czy teraz Paweł znajdzie sobie kolejną dziewczynę?

