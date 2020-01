"M jak miłość" odcinek 1489. Aneta zmusi Izę do składania fałszywych zeznań! Uratują Olka? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1489. odcinku "M jak miłość" Iza zostanie wezwana na policję. Wspierać ją będzie Aneta, która każe jej kłamać podczas składania zeznań! Jak poradzi sobie z tym Lewińska? Uratuje Olka? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1489. we wtorek, 28.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Policja wciąż nie odkryła, co wydarzyło się z Arturem (Tomasz Ciachorowski). Jednak prawda w końcu musi wyjść na jaw, bo coraz więcej osób wie o tym, co zrobił Olek (Maurycy Popiel)...

To Kamil odkryje, kto zabił Artura? Zacznie interesować się sprawą!Zobacz więcej

Co gorsza w 1489. odcinku "M jak miłość" Iza (Adriana Kalska) znowu zostanie wezwana na przesłuchanie. Jednak bardzo się tym zdenerwuje i wpadnie w panikę. Pomoże jej Aneta (Ilona Janyst), która zrobi wszystko, by odpowiednio ją przygotować, by śledczy nie zorientował się, że tym razem kłamie.

- Krótkie zdania, mów spokojnie, ze zdecydowaną miną, odpowiadaj tylko na pytania, sama się nie wyrywaj… Nie możesz tego zawalić. Teraz od ciebie zależy całe życie Olka…

- Myślisz, że tego nie wiem?!

Jednak nie wszystko pójdzie po ich myśli, bo Iza w pewnym momencie zdenerwuje się i powie, że Artur "był" złym człowiekiem... Czy to jedno słowo wystarczy, by prawda wyszła na jaw?

Marcin drugi raz oświadczy się Izie! Ślub jest tuż-tuż?Zobacz więcej