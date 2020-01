"M jak miłość" odcinek 1489. Będzie ślub Olka i Anety? Chodakowski nie ma innego wyjścia! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1489. odcinku serialu "M jak miłość" Aneta i Olek zaczną coraz poważniej rozmawiać o ślubie. Czy Kryńska postawi lekarzowi ultimatum? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1489. we wtorek, 28.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Po zabójstwie Artura (Tomasz Ciachorowski) Olek (Maurycy Popiel) znalazł się na skraju załamania nerwowego. Z psychicznego dołka pomogła mu wyjść Aneta (Ilona Janyst). Jaki ma w tym interes?

Marcin drugi raz oświadczy się Izie! Ślub jest tuż-tuż?Zobacz więcej

W 1489. odcinku serialu "M jak miłość" Chodakowski będzie w dalszym ciągu rozważał wyjazd za granicę. Aneta będzie oczywiście starała odwieść go od tego pomysłu, aby zatrzymać go przy sobie. Stwierdzi, że gdy policja dotrze do prawdy, to znajdzie go także w Niemczech.

- Pozwól, że w swoich sprawach sam będę podejmował decyzje - spróbuje uciąć temat Olek.

- Podejmuj decyzje, śmiało. Możesz na przykład zdecydować, w jaki sposób chcesz mnie uszczęśliwić. W końcu mógłbyś dotrzymać słowa! - rzuci w odpowiedzi Anetka.

- Tak, pamiętam. Małżeństwo albo więzienie. Nie dałaś mi dużego wyboru...

- Bo widzisz, skarbie, są faceci, którzy potrzebują ręcznego sterowania. Tylko wtedy mogą osiągnąć pełnię szczęścia!

Czy Aneta dopnie swego i zaciągnie Olka do ołtarza? Czy Chodakowski zostanie w Polsce? Aby poznać odpowiedzi na te i inne pytanie, oglądajcie koniecznie nowe odcinki serialu "M jak miłość" w TVP2!