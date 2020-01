"M jak miłość" odcinek 1489. Ciało Artura zostanie odnalezione! Los Olka jest już przesądzony? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1489. odcinku serialu "M jak miłość" ciało Artura zostanie wydobyte z grobu! Czy policja dowie się o zabójstwie a Olek trafi do więzienia? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1489. we wtorek, 28.01.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Policja wciąż nie wie, co stało się z Arturem (Tomasz Ciachorowski). Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) jest jednak coraz bliżej prawdy... Jeśli uda mu się odnaleźć ciało Skalskiego, to w krótkim czasie dotrze również do Olka (Maurycy Popiel).

W 1489. odcinku serialu "M jak miłość" ktoś zacznie kręcić się okolicach miejsca, gdzie Olek zakopał ciało Artura. Okaże się, że pies jednego ze znajomych Olewicza (Tomasz Dedek) wyczuł coś tam wyczuł. Mężczyzna, który ma wobec Chodakowskiego dług wdzięczności, postanowi zareagować.

- Mój pies coś tam dzisiaj wyczuł i wariuje. Chyba wezmę saperkę i sprawdzę - powie wędkarz.

- Pogięło cię? Pewnie sarna padła, albo jakiś dzik... Będziesz z saperką po lesie latał i padliny szukał zamiast ryb? - odpowie mu Olewicz.

W nocy postanowi sam udać się do grobu Artura i wykopie jego zwłoki. Postanowi raz na zawsze pozbyć się szczątków, aby w ten sposób spłacić swój dług wobec Olka. Co zrobi z ciałem prześladowcy Izy (Adriana Kalska)? Przekonamy się już niedługo!