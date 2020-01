„M jak miłość” odcinek 1489. Iza zostanie wezwana na komendę! Ze zdenerwowania powie za dużo... [CO SIĘ WYDARZY]

W 1489. odcinku "M jak miłość" Iza dostanie wezwanie na komendę, by złożyć zeznania w sprawie zabójstwa Darii. Niestety będzie bardzo zdenerwowana i powie za dużo, co wzbudzi zainteresowanie policjantów... Zdradzi, że Olek zabił Artura? Sprawdź, co się wydarzy!