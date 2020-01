„M jak miłość” odcinek 1490. Asia dostanie list od... Małgosi! Chce zabrać jej dzieci?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1490. odcinku "M jak miłość" Asia niespodziewanie dostanie list od... Małgosi! Czy rzeczywiście wysłała go córka Mostowiaków? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1490. w poniedziałek, 3.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Po śmierci Tomka (Andrzej Młynarczyk) Asia (Barbara Kurdej-Szatan) wpadła w depresję, ale pomogło jej to, że nie była sama - mogła zająć się dziećmi męża. Jednak one wciąż mają matkę...

Ten fakt postanowi wykorzystać... Nina (Agnieszka Judycka)! W 1490. odcinku "M jak miłość" kobieta dostanie informacje na temat Asi, które dostarczy jej wynajęty przez nią detektyw. Postanowi zemścić się na Chodakowskiej za to, że Leszek (Sławomir Uniatowski) wolał być z nią i znajdzie na to perfidny sposób. Napisze list do Asi, podając się za... Małgosię (Joanna Koroniewska)! Chodakowska przeczyta w korespondencji "od Mostowiaczki", że ta chce zabrać jej dzieci... Będzie przerażona!

Dowie się, że list tak naprawdę napisała Nina?

