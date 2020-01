"M jak miłość" odcinek 1490. Basia znowu radzi Asi w sprawach sercowych. Chodakowska wybierze Michała czy Leszka? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1490. odcinku "M jak miłość" babcia Basia znowu odwiedzi Asię i Wojtka. Oboje z osobna opowiedzą jej o problemach sercowych Chodakowskiej. Asia już wie, z kim chce być? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1490. w poniedziałek, 3.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Asia (Barbara Kurdej-Szatan) wciąż nie wie, co zrobić ze swoim życiem uczuciowym. Z jednej strony wciąż myśli o Leszku (Sławomir Uniatowski), ale bardzo dobrze czuje się też w towarzystwie Michała (Paweł Deląg), który chce być kimś więcej niż tylko przyjacielem.

W 1490. odcinku "M jak miłość" Asia znów spędzi miło czas z Michałem, co zobaczy Leszek i błędnie pomyśli, że są razem. Wycofa się bez słowa... Niedługo później na Wietrznej pojawi się Barbara (Teresa Lipowska) i to jej Chodakowska wyzna, co tak naprawdę czuje. Okaże się, że wciąż czuje się fatalnie po zerwaniu z Krajewskim. Tymczasem Wojtek (Feliks Matecki) zwierzy się babci, że on kibicuje związkowi Asi z Michałem, a nie z Leszkiem.

