„M jak miłość” odcinek 1490. Leszek wyjeżdża z kraju! Pozwoli Asi być z Michałem? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1490. odcinku "M jak miłość" okaże się, że Leszek chce wyjechać do USA. Przed wyjazdem zobaczy Asię z Michałem i od razu uzna, że połączył ich romans! Będzie walczył o miłość czy jednak się podda? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1490. w poniedziałek, 3.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Związek Asi (Barbara Kurdej-Szatan) i Leszka (Sławomir Uniatowski) to prawdziwy rollercoaster. Na szczęście Chodakowska może liczyć na wsparcie Michała (Paweł Deląg), który jednak liczy na coś więcej... Czy wkrótce Asia spojrzy na niego łaskawszym okiem?

Wkrótce okaże się, że jego przeciwnik zniknie mu z drogi! W 1490. odcinku "M jak miłość" dowiemy się, że Krajewski postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Leszek wybierze się na Wietrzną, by zapłacić Michałowi za wynajem jego domu i wtedy przypadkiem zauważy go w towarzystwie bardzo szczęśliwej Asi. Od razu nabierze uzna, że Chodakowska pocieszyła się po rozstaniu z nim i teraz ma romans z pisarzem! Poczuje zazdrość, ale nie wkroczy do akcji, tylko odjedzie...

Czy Leszek zdecyduje się na wyjazd czy jednak będzie walczył o Asię z Michałem?

