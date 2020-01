"M jak miłość" odcinek 1490. Ula i Bartek oszukają terapeutkę! Uratują swój związek na własną rękę? [CO SIĘ WYDARZY]

Ula i Bartek obiecali terapeutce, że będą stosować się do jej zaleceń. Córka Marka będzie jednak chciała pogodzić się z mężem "po swojemu". Co wymyśli Ula? Sprawdź, co wydarzy się w 1490. odcinku serialu "M jak miłość"!

"M jak miłość" odcinek 1490. w poniedziałek, 3.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Bartek (Arkadiusz Smoleński) przystał na prośbę Uli (Iga Krefft) i zgodził się pójść z nią na terapię małżeńską. Specjalistka ma pomóc im przepracować pewne kwestie i ocenić, czy chcą być dalej razem. Czy jej metody okażą się skuteczne? "M jak miłość" - zobacz streszczenia odcinków! Basia znowu radzi Asi w sprawach sercowych. Chodakowska wybierze Michała czy Leszka?Zobacz więcej W 1490. odcinku serialu "M jak miłość" Ula wciąż ciężko będzie pogodzić się tym, że Bartek z nią nie mieszka. Na całe szczęście psycholog doradzi im, aby spotykali się na randki. Kobieta postanowi zaprosić męża do siebie. Pozbędzie się z domu Marzenki (Olga Szomańska) i Andrzejka (Tomasz Oświeciński), a potem ugotuje dla Lisieckiego jego ulubione danie. Podczas rozmowy z mężem nie będzie ukrywać, że bardzo za nim tęskni i chciałaby znów z nim zamieszkać. Piotrek zobaczy Kingę w ramionach Pawła! Będzie wojna między braćmi?Zobacz więcej Bartek stwierdzi jednak, że nie powinni łamać zasad ustalonych przez terapeutkę. Specjalistka mówiła im przecież, że nie powinni uprawiać seksu zanim nie będą w stu procentach pewni, że chcą spędzić razem resztę życia. Ula jednak bardzo szybko zamknie mu usta pocałunkiem. Chwilę później małżonkowie wylądują razem w łóżku! Po namiętnym seksie córka Marka poprosi Bartka, aby z nią został i zrozumiał, że Janek (Tomáš Kollárik) to już przeszłość. Czy metoda "przez żołądek do serca" okaże się skuteczniejsza niż terapia małżeńska? Czy teraz Lisieccy będą żyć długo i szczęśliwie? Czas pokaże!