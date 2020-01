"M jak miłość" odcinek 1491. Janek i Rafał zaszantażują Roberta! Pozbędą się go z mieszkania przy leśniczówce? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1491. odcinku "M jak miłość" Janek będzie miał dość Kisielowej i Roberta jako sąsiadów. W końcu spróbuje zaszantażować Żaka, by ten uspokoił swoją żonę... Co z tego wyniknie?

"M jak miłość" odcinek 1491. we wtorek, 4.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Zosia (Małgorzata Rożniatowska) i Robert (Krzysztof Tyniec) to mieszanka wybuchowa! Na szczęście wyprowadzili się już od Mostowiaków, ale za to teraz będą przeszkadzać swoim sąsiadom - policjantom Soni (Barbara Wypych), Jankowi (Tomáš Kollárik) i Rafałowi (Jakub Kucner).

Mateusz zgłosi się na policję! Powie Soni o gwłacie?Zobacz więcej

W 1491. odcinku "M jak miłość" Żakowie wszystkich pobudzą, bo zorganizują o poranku próbę chóru. Janek i Rafał będą wściekli i żądni ciszy i spokoju, ale jeszcze tego samego dnia Kisielowa uprzedzi ich, że nie skończy się na jednej próbie... Tego już będzie dla Janka za wiele! - Mam dość! Robert regularnie wyżera z lodówki nasze rzeczy. A teraz jeszcze te próby? To już przegięcie! - poskarży się Stadnickiemu i razem spróbują temu zaradzić. Uznają, że jedyna opcja to... szantaż!

Wezwą Roberta na komisariat i tam Sonia przedstawi mu plan. - Ciocia potrzebuje samca alfa. Jest tylko jedna osoba, która ma na nią wpływ. Ona nikogo innego nie posłucha. A my potrafimy się odwdzięczyć - powie, dodając, że jeśli przekona żonę, by nie robiła już prób chóru w leśniczówce, to oni są w stanie unieważnić wszystkie jego mandaty.

Czy Robertowi uda się podejść żonę czy czeka nas kolejna awantura?

Ula i Bartek pogodzą się i wylądują razem w łóżku! To koniec kryzysu?Zobacz więcej