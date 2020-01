"M jak miłość" odcinek 1491. Matka Lilki zauważy u niej niepokojące objawy! Domyśli się, że córka jest w ciąży? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1491. odcinku "M jak miłość" będzie czuła się bardzo słabo i prawie zemdleje w szkole. Jej złe samopoczucie zauważy jej matka... Domyśli się, że córka może być w ciąży? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1491. we wtorek, 4.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Lilka (Monika Mielnicka) przeżywa obecnie straszną tragedię - została odurzona narkotykami i zgwałcona! Zdecydowała jednak, że nie chce mówić o tym policji, ani nikomu oprócz Mateusza (Krystian Domagała).

W 1491. odcinku "M jak miłość" dziewczyna wciąż nie będzie potrafiła sobie poradzić z traumą i będzie strzępkiem nerwów. W pewnym momencie prawie zemdleje w szkole! Nauczycielka wyśle ją do lekarza, ale ta zamiast tego wróci do domu. Tam wyzna Mateuszowi, że jest przerażona - spóźnia jej się okres i boi się, że może być w ciąży! Od razu zapowie, że jeśli to prawda, to się zabije.

Tymczasem matka Lilki (Dorota Chotecka) zauważy dziwne zachowanie córki i zaniepokoi się tym. Lilka i Mateusz okłamią ją jednak, że dziewczyna cierpi tylko na grypę żołądkową...

Czy Banachowa w to uwierzy czy będzie drążyć temat dalej? Lilka rzeczywiście jest w ciąży? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

