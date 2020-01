„M jak miłość” odcinek 1491. Ula i Bartek pogodzą się i wylądują razem w łóżku! To koniec kryzysu? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1491. odcinku "M jak miłość" Ula postanowi skorzystać z rad terapeutki i zaprosi Bartka na kolację. Skończy się ona w łóżku! To koniec kryzysu? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1491. we wtorek, 4.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Ula (Iga Krefft) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) zdecydowali się na terapię małżeńską, bo nie potrafią sami poradzić sobie ze swoimi problemami. Już po pierwszym spotkaniu z terapeutką doszło między nimi do namiętnego pocałunku!

Wkrótce terapeutka poradzi im, by umawiali się na randki, ale nadal mieszkali osobno. W 1491. odcinku "M jak miłość" Ula zaprosi Bartka do siedliska na kolację i namówi Marzenkę (Olga Szomańska) i Andrzejka (Tomasz Oświeciński), by zniknęli wtedy z domu na jakiś czas. Dzięki temu Lisieccy spędzą razem miło czas, a Ula wyzna mężowi, że tęskni za nim i chciałaby, by wrócił do domu. On jednak nie będzie chciał się śpieszyć...

Jednak na pożegnanie Ula namiętnie pocałuje męża i wylądują razem w łóżku! - Zrozum w końcu: Janek to przeszłość, liczysz się tylko ty! - wyzna Bartkowi po udanej nocy.

Czy to już koniec ich kryzysu?

