"M jak miłość" odcinek 1493. Aleksandra otoczona przez adoratorów! Wybierze Góreckiego czy byłego męża? [CO SIĘ WYDARZY]

Po rozstaniu z Krajewskim, Aleksandra będzie otoczona przez adoratorów! Nie dość, że w 1493. odcinku "M jak miłość", że Górecki zaprosi ją na kawę, to jej były mąż, Grzegorz, poprosi ją o kolejną szansę! Co zrobi Chodakowska? Sprawdź, co się wydarzy!