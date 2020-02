"M jak miłość" odcinek 1493. Aneta już nigdy nie zostawi Olka! Zgodzi się nawet na ślub w więzieniu [CO SIĘ WYDARZY]

W 1493. odcinku serialu "M jak miłość" Aneta obieca Olkowi, że nie opuści go nawet jeśli trafi za kratki! Czy para weźmie ślub w więzieniu? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1493. we wtorek, 11.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Aneta (Ilona Janyst) szturmem powróciła do życia Olka (Maurycy Popiel) i robi wszystko, co w jej mocy, aby uratować ukochanego przed więzieniem i całkowitym załamaniem! Czy to jest prawdziwa miłość?

W 1493. odcinku serialu "M jak miłość" Olek spotka się z Marcinem (Mikołaj Roznerski), aby porozmawiać z nim o Kamilu (Marcin Bosak), który zaczął nachodzić ludzi związanych ze śmiercią Artura (Tomasz Ciachorowski) i zadawać im niewygodne pytania. Ich rozmowa zostanie jednak przerwana przez pojawienie się Anety.

Chodakowski początkowo nie ucieszy się z niepodziewanej wizyty ukochanej. - Co, teraz mnie śledzisz? Ty naprawdę nie masz swojego własnego życia?! - zapyta retorycznie. - Ty jesteś moim życiem... - odpowie zupełnie poważnie Aneta. W odpowiedzi Olek znów zacznie opowiadać o perspektywie więzienia.

Kryńska nie da się jednak zbić z tropu. - To będę na ciebie czekać, aż wyjdziesz... Będę chodzić na widzenia. Może nawet weźmiemy w więzieniu ślub! - obieca Chodakowskiemu. Olek nie będzie wiedział co powiedzieć. - Ty naprawdę masz nierówno pod sufitem! - zażartuje. - Wiem i za to mnie kochasz... - odpowie z przekąsem kobieta.