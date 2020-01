"M jak miłość" odcinek 1493. Krajewski spróbuje przekupić Marcina! Chodakowski nie zdradzi jego oszustw? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1493. odcinku "M jak miłość" Krajewski da Marcinowi podwyżkę, myśląc, że dzięki temu ten nie odkryje jego oszustw. Chodakowski nie da się tak łatwo omamić - a nawet wręcz przeciwnie - zacznie szukać haków na szefa... Co z tego wyniknie? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1493. we wtorek, 11.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Marcin (Mikołaj Roznerski) już od jakiegoś czasu podejrzewa, że jego szef (Grzegorz Wons) nie jest uczciwy. Spróbuje dowiedzieć się czegoś więcej, ale Krajewski zrozumie, że jego pracownik może się czegoś domyślać i postanowi działać.

W 1493. odcinku "M jak miłość" Krajewski da Marcinowi dużą podwyżkę. Chodakowski od razu uzna, że nie jest to prezent za dobrą pracę tylko próba uśpienia jego czujności. Dlatego Marcin postanowi dowiedzieć się prawdy, więc spotka się z Góreckim (Wojciech Wysocki), a potem zakradnie się do biura Krajewskiego pod osłoną nocy, by znaleźć interesujące go dokumenty. Niestety szef przyłapie go na gorącym uczynku!

Krajewski od razu zagrozi, że zadzwoni na policję, a Marcin ostrzeże go, że nie da się zastraszyć ani wrobić w żadne oszustwa.

- Zwalniam się w trybie natychmiastowym.

- Nie! To ja pana zwalniam. Wynocha z mojej firmy!

Czy to już koniec problemów Marcina czy spróbuje jednak pogrążyć szefa?

