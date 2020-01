"M jak miłość" odcinek 1493. Marcin rzuci pracę u Krajewskiego! Nie chce pracować dla oszusta? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1493. odcinku serialu "M jak miłość" Marcin zwolni się z pracy! Czy znów znajdzie się w finansowych tarapatach? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1492. we wtorek, 11.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Gdy jego firma zbankrutowała, Chodakowski (Mikołaj Roznerski) znalazł pracę u Roberta Krajewskiego (Grzegorz Wons). Bardzo szybko zaczął jednak wątpić w uczciwość swojego pracodawcy, który najprawdopodobniej prowadzi jakieś ciemne interesy...

Piotrek zobaczy Kingę w ramionach Pawła! Będzie wojna między braćmi?Zobacz więcej

W 1492. odcinku serialu "M jak miłość" Marcin niespodziewanie otrzyma sporą podwyżkę. Uzna, że taka decyzja jest bardzo podejrzana i postanowi zdobyć jakieś dowodu na nieuczciwą działalność Krajewskiego. Gdyby miał na niego jakieś haki, czułby się o wiele bezpieczniej.

Marcin zakradnie się do gabinetu szefa i zacznie szukać lewych dokumentów. W pewnym momencie do gabinetu wejdzie jednak sam Krajewski i przyłapie go na gorącym uczynku! Zagrozi, że wezwie policję! Chodakowski nie da się jednak zastraszyć i oznajmi, że rezygnuje z pracy!

Iza (Adriana Kalska) będzie bardzo zmartwiona, że ich rodzina została bez źródła utrzymania, ale poprze decyzję narzeczonego. Czy Marcin znajdzie nową pracę?