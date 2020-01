"M jak miłość" odcinek 1494. Wojtek dowie się, że Asia dostała list od Małgosi! Będzie chciał wrócić do matki? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1494. odcinku "M jak miłość" Wojtek dowie się, że Asia dostała list od Małgosi... Kiedy go przeczyta, postanowi porozmawiać z macochą. Jaka będzie jego reakcja? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1494. w poniedziałek, 17.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo Asia (Barbara Kurdej-Szatan) przeżyje prawdziwy szok! Dostanie list od Małgosi (Joanna Koroniewska), która zapowie, że odbierze Chodakowskiej dzieci! Asia nie będzie wiedziała jednak, że jest to sprawka żądnej zemsty Niny (Agnieszka Judycka)...

W 1494. odcinku "M jak miłość" Asia postanowi poradzić się Marysi (Małgorzata Pieczyńska). W tym celu uda się do Grabiny i pokaże jej list, który rzekomo napisała Małgosia. Rogowska od razu stwierdzi, że autorką listu nie jest wcale jej siostra!

- Małgosia ma zupełnie inny charakter pisma. Albo ktoś to napisał pod jej dyktando, w co nie wierzę, albo masz wroga, który wie, jak uderzyć, żeby cię zabolało. Znasz kogoś, kto byłby w stanie zrobić coś tak perfidnego i okrutnego?

To jednak nie uspokoi Asi do końca i wcale nie domyśli się, że to Nina chce jej zaszkodzić. Tymczasem niedługo później Wojtek (Feliks Matecki) znajdzie list "od matki" i go przeczyta. Jego reakcja zaskoczy Chodakowską! - Chcę, żebyś wiedziała, że niezależnie od tego, co się wydarzy, to ty jesteś moją mamą i zawsze tak będzie - wyzna jej.

Czy Asia w końcu dowie się, że to Nina napisała list?

