"M jak miłość" odcinek 1495. Olewicz "załatwi" Kamila?! Nie może dopuścić, aby Gryc poznał prawdę! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1495. odcinku serialu "M jak miłość" Kamil będzie bardzo blisko prawdy o śmierci Artura! Czy powstrzyma go... Olewicz? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1495. we wtorek, 18.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Kamil (Marcin Bosak) rozpoczął własne śledztwo w sprawie zaginięcia Artura (Tomasz Ciachorowski). Szybko okaże się, że bezwzględny prawnik jest o wiele skuteczniejszy od policji. Czy Gryc dotrze do prawdy?

W 1495. odcinku serialu "M jak miłość" Kamil zacznie powoli domyślać się, co wydarzyło się feralnej nocy w siedlisku. Aby potwierdzić swoją teorię zacznie nachodzić Izę (Adriana Kalska) i Olka (Maurycy Popiel)! Chodakowski spławi intruza, ale w głębi duszy będzie przerażony!

Sojusznikiem Olka nieoczekiwanie stanie się... Olewicz (Tomasz Dedek), który także jest zamieszany w całą sprawę i nie chce, aby prawda wyszła na jaw. Mężczyzna zadzwoni do Chodakowskiego i zapewni go, że Kamil nic nie znajdzie. Jeśli będzie trzeba, to szybko "załatwi" Gryca.

Czy życiu Kamila grozi niebezpieczeństwo? Do czego posunie się były więzień? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, oglądajcie koniecznie nowe odcinki "M jak miłość"!