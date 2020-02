„M jak miłość” odcinek 1496. Janek i Bartek zawiążą sojusz! W jakiej sprawie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1496. odcinku "M jak miłość" Janek postanowi pomóc Bartkowi i zaczną działać razem. W jakiej sprawie? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1496. w poniedziałek, 24.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już niedługo przeszłość Bartka (Arkadiusz Smoleński) znowu do niego powróci! W 1496. odcinku "M jak miłość" w jego warsztacie zjawi się Mirek Kowalik (Mariusz Ochociński) i spróbuje wciągnąć go w swoje lewe interesy...

Maciej Kalicki jednak jest synem Starskiego! Jak zareaguje na to Marysia? Zobacz więcej

Bartek będzie zdesperowany i nie będzie wiedział, jak się go pozbyć, więc o pomoc poprosi Staszka (Sławomir Holland). Uzna, że jeśli w okolicy zagości policja, Mirek zostawi go w spokoju. Nie powie jednak prawdy...

- Chciałbym zaproponować... stałe przeglądy serwisowe! Z dużymi rabatami! Co pan na to?

- A wiesz, że chętnie byśmy skorzystali?(…) A teraz powiedz, o co tak naprawdę chodzi…

W końcu komendant wyśle do warsztatu Janka (Tomas Kollarik). Tym razem Lisiecki nie zdenerwuje się na jego widok, ale nawet się ucieszy i powita go z szerokim uśmiechem.

- Szef kazał mi odstawić tu samochód… I mam poczekać aż naprawisz, bo radiowóz może być nam potrzebny w nocy.

- Już się biorę za robotę! A ty… rozgość się!

Ich plan się powiedzie, bo Mirek wróci do Jonkowa i na widok Janka ucieknie!

Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! Lilka może czuć się zagrożona?Zobacz więcej