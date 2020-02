"M jak miłość" odcinek 1496. Lilka myśli o aborcji! Kto jest ojciem jej dziecka? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1496. odcinku serialu "M jak miłość" Lilka opowie o swoich planach dotyczących aborcji! Czy zdecyduje się na usunięcie ciąży? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1496. w poniedziałek, 24.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce spełni się najgorszy koszmar Lilki (Monika Mielnicka)! Dziewczyna niedługo po gwałcie dowie się, że jest w ciąży... Jak poradzi sobie z taką traumą?

W 1496. odcinku serialu "M jak miłość" Lilka postanowi poważnie porozmawiać z Mateuszem (Krystian Domagała). Powie mu, że jeśli okaże się, że ojcem dziecka jest gwałciciel, to zdecyduje się na aborcję. Mostowiak zapewni ją jednak, że niezależnie od tego, kto będzie biologicznym ojcem, to on i tak będzie je kochał.

Dziewczyna będzie jednak przekonana, że nie będzie w stanie wychować dziecka, które zostało poczęte w trakcie gwałtu. Czy Mateusz zdoła odwieść ją od aborcyjnych planów? Kto okaże się ojcem dziecka?