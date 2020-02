"M jak miłość" odcinek 1497. Kinga chce naprawić swoje stosunki z Pawłem! Uda jej się to? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1497. odcinku "M jak miłość" Kinga postanowi w końcu zrobić coś ze swoją relacją z Pawłem. Zdecyduje się na szczerą rozmowę! Co z tego wyniknie? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1497. we wtorek, 25.02.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Nikt by się nie spodziewał, że między Kingą (Katarzyna Cichopek-Hakiel) a Pawłem (Rafał Mroczek) może zrobić się tak niezręcznie. Czy w końcu wszystko sobie wyjaśnią?

W 1497. odcinku "M jak miłość" Kinga będzie chciała naprawić swoje relacje ze szwagrem. W końcu uda jej się szczerze z nim porozmawiać.

- Czuję, że ostatnio mnie unikasz. Nie wiem, może coś nie tak powiedziałam, czymś cię uraziłam?

- Nic nie zrobiłaś. Wszystko jest okay.

- Nie jest okay i oboje to wiemy. Tak bardzo bym chciała, żeby wszystko było znów tak, jak kiedyś. Znamy się całe życie... Jesteśmy najbliższą rodziną jak brat i siostra.

Po tych słowach Kinga przytuli Pawła, a Piotrek (Marcin Mroczek) ich na tym przyłapie! Na szczęście nieco później Zduńska doprowadzi do szczerej rozmowy braci... Teraz już będzie między nimi jak dawniej?

