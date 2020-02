"M jak miłość" odcinek 1498. Aneta przyłapie Olka z Agnieszką! Dalej coś ich łączy? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1498. odcinku "M jak miłość" Olek spotka przypadkowo Agnieszkę, a zobaczy to Aneta, która od razu zrobi się zazdrosna! Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1498. w poniedziałek, 2.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Po kilku romansach Olek (Maurycy Popiel) związał się z Anetą (Ilona Janyst) i na razie jej nie zdradza. Czy jednak długo wytrzyma bez flirtu?

W 1498. odcinku "M jak miłość" Olek spotka przypadkowo Agnieszkę (Magdalena Walach) na osiedlu. Będzie to dość niezręczne dla byłych kochanków...

- Dawno się nie widzieliśmy. Co tam? Nie odzywałeś się?

- Myślałem, że sobie tego nie życzysz...

- A ja myślałam, że to była nasz wspólna decyzja, ale powiedzmy, że to już nie ma żadnego znaczenia. Prawda?

- Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jak zwykle wprawiasz mnie w zakłopotanie...

- Proszę cię...

- Przepraszam cię, muszę lecieć...

- To może zapraszam cię kiedyś na kawę. Jeżeli będziesz miał ochotę... Tylko na kawę!

Nagle u ich boku pojawi się... Aneta! Jej obecność od razu "przestraszy" Olszewską i pani prokurator szybko się ulotni. Kryńska jednak zaniepokoi się i szybko będzie chciała wiedzieć, co ich łączy, ale Olek nie piśnie ani słówka.

- Czego od ciebie chciała ta seksowna, ruda mamuśka?

- Nic nie chciała, minęła mnie w drzwiach!

- Tak, to o czym rozmawialiście? Co się dzieje? Dlaczego ty mi nigdy nic nie mówisz?!

Czy Aneta ma się czego bać? Agnieszka znów zamiesza?

