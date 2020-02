"M jak miłość" odcinek 1498. Leszek zostanie bez grosza?! Ojciec chce go wydziedziczyć! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1498. odcinku serialu "M jak miłość" Leszek powie ojcu, że nie chce mieć nic wspólnego z jego przekrętami! Wściekły Robert postanowi go wydziedziczyć! Czy tego konfliktu nie da się już rozwiązać? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1498. w poniedziałek, 2.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Leszek (Sławek Uniatowski) nie dogaduje się najlepiej ze swoim ojcem... Robert (Grzegorz Wons) stara się kontrolować syna i nie traktuje go poważnie. Już niedługo ich relacje jeszcze bardziej się pogorszą! Co się wydarzy?

W 1498. odcinku serialu "M jak miłość" Leszek dowie się, że jego ojciec prowadzi lewe interesy. Wścieknie się od razu wygranie mu, co o tym myśli. Pomiędzy mężczyznami dojdzie do kłótni, po której młody Krajewski zdecyduje się na rezygnacje z pracy w rodzinnej firmie!

- Nie będę zeznawał w sądzie na twoją korzyść... Nie licz na to. A to rezygnacja z funkcji członka zarządu w trybie natychmiastowym...

- Zaczekaj Leszek, porozmawiajmy...

- Ale nie ma o czym! Chyba, że chciałbyś porozmawiać o swoich oszustwach? Chciałbyś? Tak właśnie myślałem...

Wściekły Leszek opuści firmę i wsiądzie do auta. W pewnym momencie nie zapanuje na pojazdem i dojdzie do wypadku! Na całe szczęście jego obrażenia nie będą poważne. Dotrze do niego inna zła wiadomość. Krajewski dowie się, że jego ojciec zlecił zmiany w testamencie.

Właśnie wracam z kancelarii notarialnej. Chcę się poinformować, że zmieniłem testament. Po mojej śmierci nie dostaniesz złamanego grosza! I od dzisiaj nie jesteś już moim synem!

Czy Leszek zostanie bez środków do życia? Czy kiedykolwiek pogodzi się z ojcem? Jak utrata pracy wpłynie na jego relacje z Asią (Barbara Kurdej-Szatan)? Aby się tego dowiedzieć, oglądajcie koniecznie nowe odcinki "M jak miłość"!