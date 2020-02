"M jak miłość" odcinek 1498. Olewicz wygada Kamilowi szczegóły śmierci Artura?! Wszystko się wyda? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1498. odcinku "M jak miłość" Olewicz spotka się z Kamilem, by przekazać mu cenne informacje w sprawie Artura! Co mu powie? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1498. w poniedziałek, 2.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Kamilowi (Marcin Bosak) wydaje się, że jest na tyle sprytny, że zmanipuluje Chodakowskich i dowie się, co stało się z Arturem (Tomasz Ciachorowski). Jednak Marcin (Mikołaj Roznerski), Olek (Maurycy Popiel), a nawet Olewicz (Tomasz Dedek) przejrzeli jego plan...

W 1498. odcinku "M jak miłość" okaże się, że Kamil wcale się nie poddał, choć Marcin dość dobitnie kazał mu się odczepić. Nadal będzie nękał Chodakowskiego telefonami. Ten w końcu pęknie i zostanie przez niego zmuszony do spotkania. Wtedy Grec wytłumaczy Marcinowi, że zniknięcie Artura to dla niego sprawa rodzinna. Zapewni go też, że nie odpuści i zamierza wyjaśnić tę sprawę do końca...

Potem Kamil umówi się z Olewiczem, a ten zapowie mu, że ma dla niego cenne informacje. Mężczyzna wyzna mu, że tamtej nocy widział Artura! Czy Olewicz zdradzi Kamilowi całą prawdę czy to jego kolejna intryga?

