"M jak miłość" odcinek 1498. Wojtek zacznie spiskować przeciwko Leszkowi! Rozdzieli go z Asią? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1498. odcinku "M jak miłość" Wojtek postanowi znowu zadziałać i rozdzielić Asię i Leszka. Co wymyśli? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1498. w poniedziałek, 2.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Wojtek (Feliks Matecki) z niepokojem obserwuje kłopoty miłosne Asi (Barbara Kurdej-Szatan). Chłopak wolałby, by matka nie była z Leszkiem (Sławomir Uniatowski), który ją krzywdzi, ale z Michałem (Paweł Deląg). Znowu zacznie działać...

Co zrobi, by ich rozdzielić? W 1498. odcinku "M jak miłość" Wojtek zacznie od tego, że dobierze się do telefonu Asi i skasuje z niego wszelkie wiadomości od Leszka. Później posunie się do tego, że... zniszczy opony w samochodzie Krajewskiego!

Postanowi również zbliżyć do siebie matkę i Michała. Kiedy ten wróci po serii spotkań autorskich, od razu zaprosi go do domu. Jak Asia zareaguje na wybryki Wojtka?

