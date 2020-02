"M jak miłość" odcinek 1499. Barbara zrobi Lilce i Mateuszowi awanturę o ciążę! Nie będzie ich wspierać? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1499. odcinku "M jak miłość" Barbara dowie się, że Lilka jest w ciąży i wezwie nastolatków na poważną rozmowę. Nie będzie zachwycona, że będzie miała prawnuka! Nie będzie ich wspierać? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1499. we wtorek, 3.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Lilka (Monika Mielnicka) i Mateusz (Krystian Domagała) długo ukrywali przed dorosłymi swoje problemy. Teraz prawda wyjdzie na jaw, ale nie cała - Mostowiak przyzna, że to on jest ojcem dziecka Lilki, choć wcale nie jest tego pewien...

W końcu w 1499. odcinku "M jak miłość" o wszystkim dowie się również Barbara (Teresa Lipowska), która od jakiegoś czasu czuła, że coś jest nie tak. Mateusz powie jej, że wkrótce zostanie, a Mostowiakowa nie będzie ukrywać, że jej się to nie podoba. W końcu młodzi dostaną od seniorki ostrą burę.

- Wybaczcie szczerość... ale muszę wam to powiedzieć. Mam do was potworny żal, że okazaliście się tak bardzo... nieodpowiedzialni. Jesteście dopiero na początku życia, szkoły, pracy, wszystkiego... I co teraz? Dziecko w drodze, a wy sami jak dzieci... Za rękę chodzicie, widać, że się kochacie, ale miłość to jedno, a odpowiedzialność to drugie!

Czy mimo to Basia będzie ich wspierać?

