"M jak miłość" odcinek 1499. Kisielowa przyjmie poród Marzenki?! Andrzejka nie będzie przy żonie [CO SIĘ WYDARZY]

W 1499. odcinku serialu "M jak miłość" Marzenka zacznie odczuwać bóle porodowe, a Kisielowa będzie chciała przyjąć jej poród! Jak to się skończy? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1499. we wtorek, 3.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Wielkimi krokami zbliża się termin porodu, który lekarze wyznaczyli Marzence (Olga Szomańska)! Przy ciężarnej nie będzie jednak Andrzejka (Tomasz Oświeciński), który wyjeżdża na kilkumiesięczne szkolenie do Akademii Policyjnej.

W 1499. odcinku serialu "M jak miłość" w trakcie zakupów w lokalnym sklepie Marzenka zacznie odczuwać silne bóle. Zadzwoni do Andrzejka, który natychmiast opuści Legionowo i ruszy w drogę do Grabiny! Po drodze niemalże zderzy się z autem Wernera (Jacek Kopczyński)!

Bóle będą jednak coraz silniejsze, a ciężarna będzie zdana wyłącznie na pomoc... Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska) i Roberta (Krzysztof Tyniec)! Zosia uzna, że nie ma potrzeby wzywać karetki, ponieważ ona może sama przyjąć poród na zapleczu sklepu! Marzenka będzie przerażona.

Na całe szczęście w sklepie w porę pojawi się Sonia (Barbara Wypych), która natychmiast zawiezie Marzenkę do szpitala. Na miejscu okaże się jednak, że to fałszywy alarm, a na poród będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Gdy Andrzejek w końcu dotrze do szpitala, odetchnie z ulgą.