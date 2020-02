"M jak miłość" odcinek 1499. Mateusz oświadczy się Lilce! Kiedy ślub? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1499. odcinku serialu "M jak miłość" Mateusz zachowa się jak mężczyzna i poprosi Lilkę o rękę! Czy dziewczyna zgodzi się zostać jego żoną? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1499. we wtorek, 3.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Ukochana Mateusza (Krystian Domagała) została zgwałcona, ale młody Mostowiak nie zostawił skrzywdzonej dziewczyny i otoczył ją troskliwą opieką. Ciężko wyobrazić sobie lepszy dowód miłości. Nic więc dziwnego, że syn Marka (Kacper Kuszewski) już wkrótce wykona kolejny krok!

Najgorsze dni już wkrótce przeminą, ale Lilka (Monika Mielnicka) będzie wciąż wstydziła się ciąży. Zacznie się nawet zastanawiać, czy w tym stanie powinna w ogóle podchodzić do matury. Wciąż nie będzie także chciała zgodzić się na wizytę u psychoterapeuty.

Z pomocą przyjdzie jednak Barbara (Teresa Lipowska), która zaprosi Mateusza na poważną rozmowę i przekona go do oświadczyn. W 1499. odcinku serialu "M jak miłość" młody Mostowiak poprosi ukochaną o rękę, wręczając jej pierścionek, który należał kiedyś do Hanki (Małgorzata Kożuchowska)!

Lilka początkowo nie będzie chciała przyjąć oświadczyn, ponieważ będzie się obawiać, że Mateusz robi to z litości. W końcu jednak włoży pierścionek na palec. - Będziemy razem tak szczęśliwi jak babcia Barbara i dziadek Lucjan - zapewni dziewczynę Mostowiak.

Czy miłość pozwoli zapomnieć Lilce o traumatycznych doświadczeniach? Kiedy odbędzie się ślub? Tego dowiemy się już wkrótce!