"M jak miłość" odcinek 1499. Przeszłość Bartka znów go dopadnie! Bandyci spalą jego warsztat! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1499. odcinku "M jak miłość" Bartka odwiedzi jego dawny kolega, Mirek, i poprosi go o pomoc. Niestety tym samym ściągnie na siebie gniew gangsterów, którzy spalą jego warsztat! Co zrobi Ula, jak się o tym dowie? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1499. we wtorek, 3.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Bartek (Arkadiusz Smoleński) w końcu pogodzi się z Ulą (Iga Krefft), która zapewnia go, że nie obchodzi jej jego przeszłość. Niestety wkrótce pojawią się kolejne problemy, a wszystko przez kolegę Lisieckiego, Mirka (Mariusz Ochociński)...

W 1499. odcinku "M jak miłość" Kowalik odwiedzi Bartka w jego warsztacie. Okaże się, że chce przechować u niego samochód znajomego, a Lisiecki od razu domyśli się, że jest on kradziony i się nie zgodzi. Wystraszy się jednak, że Mirek nie odpuści i poprosi komendanta (Sławomir Holland) o pomoc. Wymyśli, że jeśli w jego warsztacie będzie samochód policyjny, to bandyta się wystraszy i już tam nie wróci.

W końcu Staszek wyśle do jego warsztatu Janka (Tomas Kollarik), co rzeczywiście wystraszy Mirka, ale nie na długo. Kilka godzin później znowu pojawi się u Lisieckiego i poprosi, by ukrył go u siebie. Ten w końcu się zgodzi. Rano Mirek wyjedzie, ale Bartek nie zazna spokoju - pod jego nieobecność ktoś podpalił mu warsztat! Kto to zrobi? Ula dowie się, że przeszłość Bartka powróciła? Tego dowiemy się wkrótce!

