"M jak miłość" odcinek 1500. Katia oznajmi Łukaszowi, że wyjeżdża z córką do Gruzji! Wojciechowski pojedzie z nimi?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1500. odcinku "M jak miłość" Katia powie Łukaszowi, że wyjeżdża z córką do Gruzji i jeśli chce mieć z nią kontakt, to również musi wyjechać! To nie spodoba się Igorowi, który wpadnie na pewien pomysł, żeby do tego nie dopuścić... Sprawdź, co się wydarzy!