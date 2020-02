"M jak miłość" odcinek 1500. Katia urodzi córkę! Igor zrobi wszystko, by odciąć ją od Łukasza! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1500. odcinku "M jak miłość" Katia urodzi córkę, a u jej boku będzie Igor. Gruzin postanowi zrobić wszystko, by Łukasz nie miał kontaktu z dziewczynami! Co z tego wyniknie? Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1500. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Katia (Joanna Jarmołowicz) przez większość ciąży ukrywała się przed Łukaszem (Jakub Józefowicz) i nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Teraz jednak wróci do Warszawy - w sam raz na rozwiązanie!

Asia odda Leszkowi pierścionek! Nina maczała w tym palce?Zobacz więcej

W 1500. odcinku "M jak miłość" Gruzinka zacznie rodzić i pojedzie taksówką do szpitala - razem z Igorem (Ali Bahrudinov). W pewnym momencie zorientuje się, że zostawiła telefon w samochodzie, a będzie chciała zadzwonić do Łukasza, co nie spodoba się Igorowi.

- Muszę zadzwonić do Łukasza. (...) Albo wrócisz po mój telefon, albo urodzę tu, na korytarzu!

- Okay, najpierw niech cię przyjmą, a potem zadzwonię do Łukasza.

Gruzin oczywiście nie dotrzyma słowa, a w międzyczasie Katia urodzi córkę. Potem dowie się, że Łukasz o niczym nie wie i zaszantażuje Igora. - Jeśli będziesz robił Łukaszowi jakieś kłopoty, to koniec. Nie wyjadę z Tobą do Gruzji. O ślubie też możesz zapomnieć - powie. W końcu Igor zadzwoni do Łukasza, który przyjedzie na miejsce i rywale od razu się pokłócą...

Jak teraz będą wyglądały ich relacje?

Marzenka urodzi córkę! Nie będzie przy niej Andrzejka... Zobacz więcej