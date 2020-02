"M jak miłość" odcinek 1500. Kinga i Magda znajdą partnerkę dla Pawła! Tym razem Zduński to doceni? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1500. odcinku "M jak miłość" Kinga i Magda postanowią wkroczyć do akcji i znaleźć Pawłowi partnerkę. Będą miały już nawet kandydatkę i zorganizują im spotkanie... Co z tego wyniknie? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1500. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Ostatnio Paweł (Rafał Mroczek) mocno skomplikował sobie życie. Kiedy został sam, nieoczekiwanie zainteresował się Kingą (Katarzyna Cichopek-Hakiel), której z oczywistych względów się to nie spodobało. Ta sytuacja sprawiła, że ich relacje się pogorszyły...

W 1500. odcinku "M jak miłość" Kinga postanowi zwierzyć się ze swoich problemów z Pawłem i opowie o wszystkim Magdzie (Anna Mucha). Przyjaciółki zgodnie uznają, że muszą wkroczyć do akcji! Jeśli Paweł sam nie potrafi znaleźć sobie dziewczyny, to one go w tym wyręczą!

Piotrek (Marcin Mroczek) od razu skrytykuje ten pomysł, ale dziewczyn wcale to nie zniechęci. Zorganizują wystawną kolację, na którą zaproszą koleżankę Magdy z kancelarii - Anitę (Melania Grzesiewicz). Okaże się, że kobieta, podobnie jak Zduński, do tej pory nie miała szczęścia w miłości.

Wieczór okaże się całkiem udany, a po kolacji Paweł odwiezie Anitę do domu! Czy swaty Kingi i Magdy na coś się zdadzą?

