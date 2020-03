"M jak miłość" odcinek 1500. Magda wyprowadzi się od Andrzeja! To koniec ich małżeństwa?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1500. odcinku serialu "M jak miłość" pomiędzy Magdą a Andrzejem dojdzie do sprzeczki! Czy Budzyńscy mogą się rozstać? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1500. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) od niedawna są małżeństwem i są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Nic jednak nie trwa wiecznie. Czy nad ich związkiem pojawią się już wkrótce czarne chmury?

Olek nie chce ślubu z Anetą? Wyśmieje ich wspólne planyZobacz więcej

W 1500. odcinku serialu "M jak miłość" Budzyński i Werner (Jacek Kopczyński) wybiorą się wspólnie na squasha i zaczną rozmawiać o kobietach. Przyjaciel Andrzeja stwierdzi, że po ślubie zrobił się z niego straszny pantoflarz. - Wiem, jak wygląda krótka smycz... Magda u was rządzi i tyle - stwierdzi Adam.

W trakcie meczu Andrzej nabawi się kontuzji ręki i obolały wróci do domu. Magda powie mu, aby jak najszybciej poszedł z tym do lekarza, ale podburzony przez Wernera Budzyński stanowczo się sprzeciwi. - Tobie chodzi tylko o jedno: żeby postawić na swoim! Prawda jest taka, że w tym domu to ty rządzisz - syknie oburzony.

Werner i Agata jednak będą mieli dziecko? Prawnik złoży ukochanej pewną propozycję!Zobacz więcej

Budzyńska będzie zdziwiona zachowaniem męża. Postanowi utrzeć mu nosa. - Tak? To teraz rządź się sam! Bo ja wychodzę i nie wiem, kiedy wrócę - oznajmi Andrzejowi i wyjdzie z domu. Magda pójdzie do Kingi (Katarzyna Cichopek) i spyta, czy może u niej przenocować.

Jak długo potrwa rozłąka małżonków? Czy Andrzej będzie mógł wytrzymać bez Magdy? Przekonamy się już wkrótce!