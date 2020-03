"M jak miłość" odcinek 1500. Piotrek wyląduje w łóżku z Magdą! Co na to Kinga? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1500. odcinku "M jak miłość" Magda i Piotrek spędzą razem noc w łóżu małżeńskim Zduńskich, a rano zobaczy ich Kinga! Co z tego wyniknie? Sprawdź!

"M jak miłość" odcinek 1500. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce Magda (Anna Mucha) pokłóci się z Budzyńskim (Krystian Wieczorek) i postanowi spędzić noc poza domem. Dlatego w 1500. odcinku "M jak miłość" pojedzie na Deszczową, by przenocować u przyjaciółki.

Tego dnia Piotrek (Marcin Mroczek) wróci do domu dość późno i będzie bardzo zmęczony, więc od razu skieruje swoje kroki do sypialni. Dostrzeże śpiącą postać w swoim łóżku i od razu założy, że to Kinga (Katarzyna Cichopek-Hakiel). Przytuli się do niej i pójdzie spać. Dopiero rano okaże się, że tak naprawdę że spędził noc w jednym łóżku z Magdą! - Magda! Jezu! Co ty tu robisz? - krzyknie Zduński i od razu wyskoczy z łóżka.

Jego krzyki usłyszy Kinga, która zjawi się w sypialni i zdziwi się na widok Piotrka próbującego włożyć spodnie i Magdy w jej łóżku. Zduński od razu zacznie się tłumaczyć żonie, która - jak się okaże - spędziła noc w pokoju dziewczynek, ale Kinga potraktuje to z humorem. - No pięknie, kochani, pięknie. Mój ulubiony mąż i najlepsza przyjaciółka - zażartuje, ale Piotrek i tak zapewni ją, że między nim i Magdą do niczego nie doszło. - Mam nadzieję, bo byłoby po tobie. I po tobie też – powie, wskazując palcem na przyjaciółkę.

Mimo że Kingę rozbawiła cała sytuacja, to jeszcze długo będzie wypominać mężowi, że spędził noc z Magdą!

