"M jak miłość" odcinek 1500. Wielka kłótnia o nazwisko córki Katii i Łukasza! Nie będzie nazywać się Wojciechowska? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1500. odcinku "M jak miłość" Otar i Łukasz pokłócą się o nazwisko dla nowo narodzonej Natalii. Nie będzie nazywać się po ojcu? Sprawdź, co już wiadomo!

"M jak miłość" odcinek 1500. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce Katia (Joanna Jarmołowicz) urodzi córkę! W tym ważnym dniu towarzyszyć jej będzie Igor (Ali Bahrudinov), a nie Łukasz (Jakub Józefowicz). Na szczęście Wojciechowski i tak zostanie poinformowany o fakcie, że został ojcem i zjawi się w szpitalu.

W 1500. odcinku "M jak miłość" okaże się, że córka Katii i Łukasza nazywać będzie się Natalia, po babci Gruzinki. Niestety gdy pojawi się kwestia nazwiska, które powinna nosić dziewczynka, wybuchnie wielka kłótnia. Każdy z panów - Łukasz, Igor i Otar (David Gamstemlidze) - będzie miał inne zdanie na ten temat.

- Natalia Wojciechowska…

- W życiu na to nie pozwolę! Ja będę wychowywał to dziecko i ja mu dam nazwisko!

- Ale to ja jestem jej ojcem!

- Będzie nazywać się Tatiszwili – jak jej dziadek!

Katia zrozumie, że mężczyznom jej życia nie będzie tak łatwo się porozumieć... Jak w końcu będzie nazywać się jej córka?

