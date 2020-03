"M jak miłość" odcinek 1501. Marcin i Jakub zatrudnią nową, piękną sekretarkę! Iza się o tym nie dowie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1501. odcinku "M jak miłość" Jakub i Marcin udadzą się na kolejną akcję, gdzie poznają Olę Łęcką. Dziewczyna tak im się spodoba, że zaproponują jej pracę! Chodakowski jednak nie powie o tym Izie... Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1501. we wtorek, 10.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Marcin (Mikołaj Roznerski), ku niezadowoleniu Izy (Adriana Kalska), zaczął pracować z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) w jego biurze detektywistycznym. Choć miał pracować tylko przy papierach, to chętnie jeździ z przyjacielem na akcje.

W 1501. odcinku "M jak miłość" czeka ich kolejna trudna sprawa do rozwiązania - muszą złapać mężczyznę podejrzanego o handel żywym towarem. Znajdą go i złapią go w ostatniej chwili - zanim jego ofiarą padnie następna kobieta. Ola Łęcka (Katarzyna Mosek) będzie bardzo wdzięczna chłopakom, że wybawili ją z opresji. Okaże się, że dziewczyna myślała, że będzie zajmować się starszą panią za granicą, a teraz została bez pracy. Jakub, niewiele myśląc, zaproponuje jej posadę sekretarki u siebie!

- Siedzisz, odbierasz telefony, przyjmujesz interesantów, segregujesz dokumenty. Zbierasz informacje...

- To legalne?

- W stu procentach! Mogę wypłacić ci jakąś zaliczkę. Zaczynasz od teraz!

Ola będzie mu bardzo wdzięczna i prawie rzuci im się w ramiona. Od tej pory będzie z nimi pracować, a Marcin jakoś zapomni wspomnieć o tym Izie... Lewińska będzie zazdrosna?

