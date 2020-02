"M jak miłość" odcinek 1501. Powrót Adama! Z kim ojciec Asi "zeswata" swoją córkę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1501. odcinku serialu "M jak miłość" w Polsce pojawi się Adam, ojciec Joasi! Zarówno Michał, jak i Leszek będą starali się przeciągnąć go na swoją stronę. Co z tego wyniknie? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1501. we wtorek, 10.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) w ostatnich tygodniach musi mierzyć się z wieloma zawirowaniami w życiu osobistym. Już wkrótce czeka ją także niezapowiedziana wizyta! Do Polski wraz z Zosią (Julia Wróblewska) przyjedzie bowiem jej ojciec, Adam (Juliusz Krzysztof Warunek). Wojtek zacznie spiskować przeciwko Leszkowi! Rozdzieli go z Asią?Zobacz więcej W 1501. odcinku serialu "M jak miłość" obecność mężczyzny postanowią wykorzystać... adoratorzy Chodakowskiej! Michał (Paweł Deląg) przypadkowo wpadnie na Tarnowskiego i zaoferuje mu swoją pomoc w zakupie leków dla córki. Przy okazji wyzna mu, że bardzo zależy mu na jego córce. Niedługo potem na Wietrznej pojawi się Leszek (Sławomir Uniatowski), który przyniesie Asi bukiet pięknych kwiatów. Również on postanowi rozmówić się z ojcem ukochanej. W rozmowie w cztery oczy powie Adamowi, że planuje ożenić się z Chodakowską! Tarnowski da mu jednak do zrozumienia, że jego zdaniem to Michał jest lepszym kandydatem dla jego córki. Leszek jednak nie będzie chciał się poddawać... Czy uda mu się zdobyć serce Joasi?