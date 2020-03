"M jak miłość" odcinek 1502. Sonia zwiąże się z grabarzem?! Mężczyzna oświadczy jej się na oczach Janka? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1502. odcinku "M jak miłość" Sonia pozna Leona, grabarza, który od razu się w niej zakocha! W dodatku zacznie ją podrywać na oczach Janka i wspomni o ślubie... Policjant ma się czego obawiać? Sprawdź, co już wiadomo!

Sonia (Barbara Wypych) długo zabiegała o Janka (Tomas Kollarik), aż w końcu policjant zrozumiał, co do niej czuje. Ale teraz to uczucie może być zagrożone, bo w życiu Krawczyk pojawi się ktoś nowy i bardzo nią zainteresowany...

W 1502. odcinku "M jak miłość" Sonia (Barbara Wypych) pozna przypadkiem w pracy Leona (w tej roli Dariusz Toczek) – lokalnego grabarza, któremu będzie chciała wlepić mandat za złe parkowanie, a on... zakocha się w niej od pierwszego wejrzenia!

- Jest pani najpiękniejszą policjantką, jaką w życiu spotkałem... Mówię serio!

- Wszyscy tak mówią, proszę pana…

- A ja się z panią ożenię!

- Okay, wygrał pan: nie będzie mandatu...

Kilka godzin później Leon przyjdzie na komisariat i wręczy Soni ogromny bukiet chryzantem. - To zupełnie niedocenianie kwiaty - powie. Jeszcze raz jej podziękuje i na oczach kolegów - w tym Janka - doda, że zmierza kiedyś poprowadzić ją do ołtarza!

Czy Janek wystraszy się rywala?

