"M jak miłość" odcinek 1502. Ula postawi Bartkowi ultimatum! Ma tydzień na uratowanie ich małżeństwa [CO SIĘ WYDARZY]

W 1502. odcinku serialu "M jak miłość" Ula postanowi zmusić męża do podjęcia decyzji na temat ich wspólnej przyszłości! Lisiecki będzie miał jednak inne zmartwienia... Sprawdź szczegóły!

"M jak miłość" odcinek 1502. w poniedziałek, 17.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Ula (Iga Krefft) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) wylądowali razem w łóżku i wszystko wskazuje na to, że ich małżeństwo da się jednak uratować. W międzyczasie Lisiecki znów wplątał się jednak w gangsterskie porachunki. Co z tego wyniknie?

Marcin okłamie Izę! Jakub wmiesza go w mafijne porachunki?Zobacz więcej

W 1502. odcinku serialu "M jak miłość" córka Marka (Kacper Kuszewski) uzna, że chce wiedzieć, na czym stoi i postawi mężowi ultimatum. Da mu tydzień na podjęcie decyzji, czy nadal chce z nią być! Bartek nie będzie wiedział, co zrobić. Co więcej, będzie miał także wiele innych zmartwień. Mirek (Mariusz Ochociński) ostrzeże go, że mafia spróbuje wrobić go w kolejne przestępstwa.

Jaką decyzję podejmie Lisiecki? Czy bohater "M jak miłość" zdoła poukładać swoją przeszłość i przyszłość? Odpowiedzi na te pytanie należy szukać w nowych odcinkach serialu TVP2!