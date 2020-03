"M jak miłość" odcinek 1502. Werner i Agata jednak będą mieli dziecko? Prawnik złoży ukochanej pewną propozycję! [CO SIĘ WYDARZY]

W 1502. odcinku "M jak miłość" Werner zorganizuje dla Agaty romantyczny wieczór, który skończy się poważnym pytaniem. Jednak będą mieli dziecko? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1502. w poniedziałek, 16.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Werner (Jacek Kopczyński) bardzo pragnie mieć dzieci. Teraz spotyka się z Agatą (Katarzyna Kwiatkowska) i myślał, że Rogowska spełni jego życzenie, ale okazało się to niemożliwe. Lekarka nie może mieć dzieci!

To wbrew pozorom wcale nie odstraszy prawnika. W 1502. odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) poradzi mu, by był dla Agaty bardziej romantyczny. On pójdzie za jej radą i zorganizuje dla ukochanej romantyczny wieczór, podczas którego zaprosi ją do kina i do bistro, które tego dnia będzie zarezerwowane tylko dla nich.

Cały romantyczny nastrój pryśnie, gdy Werner zapyta Agatę, czy zgodziłaby się na wynajęcie surogatki, skoro sama nie może zajść w ciążę! To pytanie bardzo zaskoczy Rogowską... Czy zgodzi się na tę propozycję?

