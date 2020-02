"M jak miłość" odcinek 1503. Lilka pozna wyniki badań DNA! Ojcem dziecka jest Mateusz czy gwałciciel? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1503. odcinku "M jak miłość" Lilka pozna wyniki badań DNA. Czy potwierdzą się jej najgorsze obawy i ojcem dziecka okaże się gwałciciel? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1503. we wtorek, 17.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Odkąd Lilka (Monika Mielnicka) dowiedziała się, że jest w ciąży, była przekonana, że to dziecko jest efektem gwałtu. Mateusz (Krystian Domagała) będzie bardzo ją wspierał, dając nadzieję, że może jest inaczej. Młodzi zdecydują się to sprawdzić...

W 1503. odcinku "M jak miłość" Lilka i Mateusz podrobią podpis Marysi (Małgorzata Pieńkowska) na zwolnieniu i zamiast do szkoły, udadzą się do przychodni, by odebrać wyniki testów DNA. Oboje będą bardzo zdenerwowani, a niestety lekarz nie da im dobrych wieści - ojcem dziecka nie jest Mateusz!

Lilka będzie kompletnie załamana! Kiedy wróci do domu, zapowie matce (Dorota Chotecka), że zrobi wszystko, by nie urodzić tego dziecka, bo go nie chce... Co zrobi nastolatka? Tego dowiemy się wkrótce!

