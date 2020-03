"M jak miłość" odcinek 1503. Lilka przypomni sobie ważny szczegół o gwałcicielu! Od razu pojawi się podejrzany... [CO SIĘ WYDARZY]

W 1503. odcinku "M jak miłość" Lilka przypomni sobie, że mężczyzna, który ją zgwałcił miał tatuaż. Szybko zorientuje się, kto ma taki wzór... Kto jest gwałcicielem? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1503. we wtorek, 17.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już wkrótce potwierdzą się najgorsze obawy Lilki (Monika Mielnicka)! Okaże się, że ojcem jest dziecka jest nie Mateusz (Krystian Domagała), a gwałciciel... Dziewczyna będzie załamana!

Lilka pozna wyniki badań DNA! Ojcem dziecka jest Mateusz czy gwałciciel?Zobacz więcej

W 1503. odcinku "M jak miłość" Lilka pozna wyniki badań DNA i będzie przekonana, że nie chce tego dziecka. Ale kilka chwil później przypomni sobie ważny szczegół o gwałcicielu! Zapamiętała, że mężczyzna, który ją skrzywdził, miał wytatuowany na przedramieniu sztylet.

Szybko okaże się, że taki sam wzór na ciele ma Daniel Grześkiewicz - nowy ratownik medyczny, który będzie współpracował z przychodnią w Lipnicy. Czyżby to on był gwałcicielem? Monika Mielnicka, która wciela się w Lilkę, zdradziła w jednym z wywiadów, że gwałciciel to zupełnie nowa postać w serialu, tak jak Daniel...

Wesele Izy i Marcina zniszczone! Olek zostanie aresztowany za zabójstwo Artura!Zobacz więcej