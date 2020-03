"M jak miłość" odcinek 1504. Łukasz pobije się z Igorem! Nie pozwoli wywieźć córki za granicę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1504. odcinku serialu "M jak miłość" Łukasz znów zderzy się z Igorem! Czy powstrzyma go przed wywiezieniem jego córki do Gruzji? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1504. w poniedziałek, 23.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv Katia (Joanna Jarmołowicz) urodzi zdrową dziewczynkę! Gruzinka uzna jednak, że nie chce być z Łukaszem (Jakub Józefowicz) i postanowi wyjechać do Gruzji razem z Igorem (Ali Bahrudinov), swoim nowym narzeczonym. Czy Wojciechowski się z tym pogodzi? "M jak miłość" - zobacz streszczenia odcinków! Wesele Izy i Marcina zniszczone! Olek zostanie aresztowany za zabójstwo Artura!Zobacz więcej W 1504. odcinku serialu "M jak miłość" Łukasz dowie się, ze Katia w tajemnicy przed nim wypisała się ze szpitala. Chłopak od razu domyśli się, że Gruzinka schroniła się u ojca. Postanowi wraz z Martą (Dominika Ostałowska) udać się do restauracji Otara (David Gamtsemlidze). Igor nie będzie zadowolony z wizyty rywala! Pomiędzy nim a Łukaszem dojdzie do bójki! Całą sytuację uspokoi Katia, która obieca Wojciechowskiemu, że po powrocie do Gruzji nie zniknie bez śladu. Łukasz pożegna się z córką i wyjdzie z lokalu. Syn Marty będzie udawał twardziela, ale po wyjściu z restauracji całkowicie się rozklei. Postanowi pocieszyć się w ramionach Agi (Ina Sobala). Czy to na pewno dobry pomysł?