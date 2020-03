"M jak miłość" odcinek 1504. Nina zdemoluje dom Joasi! Czy ktoś ją powstrzyma? [CO SIĘ WYDARZY]

W 1504. odcinku serialu "M jak miłość" Nina włamie się do domu Joasi i urządzi tam prawdziwą demolkę! Czy zrobi Chodakowskiej krzywdę? Sprawdź, co już wiemy!

"M jak miłość" odcinek 1504. w poniedziałek, 23.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Nina (Agnieszka Judycka), była partnerka Leszka (Sławek Uniatowski), od pewnego czasu robi wszystko, aby rozbić jego relację z Asią (Barbara Kurdej-Szatan) i uprzykrzyć życie jego nowej partnerki... Do tej pory nie posunęła się jeszcze do fizycznej agresji. To się niestety zmieni!

W 1504. odcinku serialu "M jak miłość" Nina po raz kolejny pojawi się pod domem Chodakowskiej. Asia od razu zadzwoni po Leszka, lecz gdy ten dotrze na miejsce, jego byłej partnerki już tam nie będzie. Krajewski postanowi jej poszukać, a Asia postanowi wyjść z domu. Szybko zorientuje się jednak, że popełniła ogromny błąd.

Gdy Chodakowska wróci do siebie, zastanie przerażający widok. Okaże się, że Nina zdemolowała jej mieszkanie, a na lustrze zostawiła napis z groźbą - "Zapłacisz mi za wszystko"! Asia będzie sparaliżowana strachem, ale na całe szczęście nie będzie sama. W tych trudnych chwilach będzie przy niej czuwał Michał (Paweł Deląg).

Asia poczuje, że sąsiad jest jej teraz bliższy niż kiedykolwiek wcześniej. Poczuje, że może mu zaufać. Czy narodzi się między nimi uczucie? Co jeszcze wymyśli Nina? Czas pokaże!