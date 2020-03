"M jak miłość" odcinek 1504. Piotrek rozpocznie współpracę z piękną prawniczką! Bardzo się polubią... [CO SIĘ WYDARZY]

W 1504. odcinku "M jak miłość" Piotrek na prośbę Wernera zacznie współpracę z prawniczką, Kamilą. Adwokaci od razu się polubią! Kinga ma się czego obawiać? Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1504. w poniedziałek, 23.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Jeszcze niedawno Piotrek (Marcin Mroczek) pracował za granicą, co bardzo nie podobało się Kindze (Katarzyna Cichopek-Hakiel). Teraz Zduński znowu jest w kraju, ale pozna w pracy atrakcyjną prawniczkę, co również może zaniepokoić jego żonę...

W 1504. odcinku "M jak miłość" Werner (Jacek Kopczyński) wyjedzie z Warszawy, a Piotrek znajdzie w dokumentach poważne błędy. Od razu zadzwoni do Adama, który uzna, że winę za to ponosi Kamila Jabłońska (Anna Gorajska), prawniczka z zaprzyjaźnionej kancelarii, więc poradzi Zduńskiemu, by w ramach współpracy obu kancelarii skontaktował się z nią.

Nieco później okaże się jednak, że winny jest Werner! Piotrek wszystko wyjaśni z Kamilą, którą będzie mu się bardzo dobrze pracowało, bo oboje nadają na tych samych falach.

Czy Kinga ma się czego obawiać?

