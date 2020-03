"M jak miłość" odcinek 1505. Nowe zdjęcia ze ślubu Izy i Marcina! Pierwszy taniec oczaruje weselnych gości!

Ślub Izy i Marcina już niebawem w "M jak miłość"! Na ten dzień czekały miliony widzów, dlatego uchylamy kolejnego rąbka tajemnicy i publikujemy nową porcję zdjęć z wyjątkowej uroczystości w Grabinie. Zobacz, jak będzie wyglądał upragniony ślub i wesele Izy i Marcina z "M jak miłość"!

"M jak miłość" odcinek 1505. we wtorek, 24.03.2020 o godz. 20:55 w TVP2! - sprawdź program tv

Już w najbliższy wtorek (24.03) Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) wezmą w końcu upragniony ślub. Poranek narzeczeni spędzą w siedlisku – wciąż nie wierząc, że ich problemy to przeszłość i że tym razem ich miłości już nic nie zagrozi.

- Nie wytrzymam w łóżku ani chwili dłużej! Naprawdę dziś się ze mną ożenisz?

- Nie mam innego wyjścia…

- To będzie wspaniały dzień…

- To na pewno!

Kilka godzin później młodzi zjawią się w lokalnym kościele – radośni, pełni nadziei i wdzięczni za to, co przyniósł im w końcu los. Maja (Laura Jankowska) i Szymek (Staś Szczypiński) zgodnie odprowadzą rodziców do ołtarza - wzbudzając uśmiech u wszystkich gości. Aneta (Ilona Janyst) wykorzysta za to okazję i „znacząco” szepnie do Olka (Maurycy Popiel):

- Widzisz, gdybyś tylko chciał, też mógłbyś być taki szczęśliwy…

Po chwili związek młodej pary pobłogosławi ksiądz (Maciej Damięcki), a dalej już tylko życzenia, wiwaty, pamiątkowe zdjęcia przed kościołem i wesele! Gdy Iza i Marcin po raz pierwszy wejdą na parkiet, goście będą oczarowani. Ich pierwszy taniec zrobi na wszystkich duże wrażenie. Nawet Szymek porwie w końcu Izę do tańca!

- Jesteś najpiękniejszą mamą na świecie!

- A ty jesteś najwspanialszym synkiem na świecie...

Tymczasem Aneta znów ruszy do akcji – i poprosi pannę młodą o „przysługę”.

- Jak będziesz rzucała bukiet, to dobrze celuj… - Załatwione!

Czy marzenie Kryńskiej się spełni i to właśnie ona „upoluje” kwiaty? Czy Chodakowscy będą razem naprawdę szczęśliwi? Odpowiedź już wkrótce na antenę TVP2. Tymczasem w galerii znajdziesz mnóstwo nowych zdjęć ze ślubu Izy i Marcina z "M jak miłość".

Zobacz, jak będzie wyglądała uroczystość i wesele!